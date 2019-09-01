Азаренко, Соболенко и Саснович вышли в 1/8 финала парного разряда US Open

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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки вышли в 1/8 финала парного разряда открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти во втором раунде переиграли американо-украинский тандем Абигейл Спирс / Надежда Киченок - 6:3, 3:6, 7:6 (12:10).
Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс обыграли чешку Каролину Мухову и швейцарку Джил Тайхман - 7:6 (7:1), 6:3.
Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова взяли верх над американским дуэтом Уитни Осигве / Тейлор Таунсенд - 6:4, 6:2.-0-