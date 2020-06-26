Азаренко уступила Брэди на выставочном турнире в Чарлостоне

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (58-й номер мирового рейтинга) проиграла на старте выставочного турнира Credit One Bank Invitational в американском Чарлстоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем первом одиночном поединке Виктория Азаренко уступила американской теннисистке Дженнифер Брэди (48) в двух сетах - 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Следующей соперницей белоруски будет еще одна представительница США Даниэль Коллинз (51).

В парном матче Виктория Азаренко и американка Мэдисон Киз в упорной борьбе проиграли американскому дуэту София Кенин / Бетани Маттек-Садс - 2:6, 6:1, 7:10.

Соревнования в Чарлстоне завершатся 28 июня.

Ранее международные теннисные организации (ITF, ATP, WTA) в связи с пандемией COVID-19 отменили все официальные соревнования до августа. Планируется. что женский сезон возобновится 3 августа турниром в итальянском Палермо, у мужчин рестарт запланирован на 14 августа на соревнованиях в американском Вашингтоне.-0-