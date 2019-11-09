Азиатские сборные разыграют награды командного ЧМ по настольному теннису

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На командном чемпионате мира по настольному теннису определились финалисты. И у мужчин, и у женщин в матчах за чемпионский титул встретятся только представители Азии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале мужского турнира действующий чемпион планеты сборная Китая обыграла соперников из Японии с сухим счетом 3:0. В другом полуфинальном матче спортсмены Республики Корея с таким же результатом победили команду Китайского Тайбэя.

У женщин нынешние чемпионки мира китаянки разгромили представительниц Китайского Тайбэя - 3:0. В решающем матче сборная Китая встретится с командой Японии, которая взяла верх над теннисистками Республики Корея со счетом 3:1.

Финальные матчи командного мирового первенства состоятся в японской столице 10 ноября.-0-