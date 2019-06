Бабош и Младенович победили в женском парном разряде "Ролан Гаррос"

@AustralianOpen 2018

@rolandgarros 2019@TimeaBabos et @KikiMladenovic remportent leur second Grand Chelem ! Elles s'imposent en finale du double Dames 6-2, 6-3 face à la paire chinoise Yingying Duan et Saisai Zheng.https://t.co/7Ci2LXFaLo | #RG19 pic.twitter.com/ciMtsOrTg0