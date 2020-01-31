Бабош и Младенович выиграли женский парный разряд Australian Open

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Мельбурне определились первые победители открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче женского парного разряда венгерка Тимея Бабош и Кристина Младенович из Франции уверенно переиграли в двух сетах чешку Барбору Стрыцову и Се Шувэй из китайского Тайбэя - 6:2, 6:1.

Завтра состоится финальный поединок женского одиночного разряда, в котором испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (32-й номер мирового рейтинга) будет соперничать с представительницей США Софией Кенин (15). Также 1 февраля пройдет финал турнира смешанных пар между американо-британским дуэтом Бетани Маттек-Сандс / Джейми Маррей и чешско-хорватским тандемом Барбора Крейчикова / Никола Мектич.

Первым финалистом мужских соревнований стал серб Новак Джокович (2), победивший в полуфинале швейцарца Роджера Федерера (3). Его соперник определится сегодня после второго полуфинального матча между немецким теннисистом Александром Зверевым (7) и австрийцем Домиником Тимом (5). Финал мужского одиночного разряда Australian Open 2020 состоится 2 февраля. В этот день пройдет финал мужского парного разряда, в котором австралийцы Макс Перселл и Люк Сэвилл встретятся с американо-британским тандемом Раджив Рам / Джо Солсбери.-0-