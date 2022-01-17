Бага о белорусских футболистах в азербайджанском "Сумгаите"

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алексей Бага не исключил возможности появления в составе азербайджанского футбольного клуба "Сумгаит" белорусских футболистов. Об этом он сказал в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

Белорус Алексей Бага, ставший совсем недавно главным тренером азербайджанского футбольного клуба "Сумгаит", выступающего в премьер-лиге футбольного чемпионата Азербайджана, заявил, что пока никакой конкретики относительно приезда в команду новых футболистов, в том числе и белорусских, нет. Бага отметил, что сейчас у клуба хорошая обойма, но в перспективе перемены в составе он допускает.

"Много ребят и в сборной играет, и еврокубки повидали. Достаточно опытных ребят. И, в общем-то, чемпионат в разгаре, поэтому обойма такая уже сформированная. Остался второй круг до мая. Если все будет окей, дальше наше сотрудничество будет продолжаться. И тогда, наверное, комплектование будет более глубокое, более обширное. Тогда, возможно, появятся и белорусы в составе", - отметил тренер азербайджанского клуба.

Алексей Бага подтвердил, что контракт подписан на 2,5 сезона. Также в разговоре тренер коснулся и материальной стороны вопроса.

"Хочу всех успокоить, кому это чересчур интересно, ничего заоблачного в условиях нет. Повторюсь еще раз, первое - был услышан проект, задачи, и ничего космического в плане каких-то материальных благ здесь нет. Кому это чересчур интересно, попрошу успокоиться", - сказал Бага.

Как ранее рассказывали, за свою карьеру футболиста Алексей Бага играл за борисовский БАТЭ, латвийский "Даугавпилс", брестское "Динамо". Он двукратный чемпион Беларуси (2002; 2006) и обладатель одного Кубка (2005/06) в составе БАТЭ, начинал тренерскую карьеру в Борисове.

Тренер сделал команду БАТЭ чемпионом Беларуси в 2018 году, также за свою тренерскую карьеру Алексей Бага стал чемпионом Литвы 2020 года вместе с "Жальгирисом". Затем он тренировал казахстанский "Актобе", а минувший сезон успешно завершил в солигорском "Шахтере" - команда завоевала золотые медали белорусского первенства по футболу в Высшей лиге.-0-