Бага: второй гол в ворота "Русенборга" придал уверенности

24 июля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Второй гол хозяев поля в ворота норвежского "Русенборга" придал уверенности белорусской команде. Об этом рассказал после матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов главный тренер БАТЭ Алексей Бага, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По его мнению, в противостоянии с такими опытными соперниками многое решает настрой и действия на поле без ошибок. "Норвежский клуб хорошо обученный и сплоченный коллектив, который способен играть на высоком уровне. В таком матче не бывает мелочей, необходимо в каждом эпизоде действовать с самоотдачей. После удачного начала встречи мы повели 1:0, но ответный гол доказал, что "Русенборг" способен остро атаковать. Второй гол в ворота норвежцев, на мой взгляд, придал уверенности футболистам БАТЭ и снял психологическое напряжение. Уверены, в ответном матче в Тронхейме через неделю нам придется непросто. В Борисове состоялась лишь первая часть противостояния", - отметил Алексей Бага.

Белорусский клуб обыграл "Русенборг" на своей арене со счетом 2:1. Голами у белорусов отметились Игорь Стасевич и Максим Скавыш.

БАТЭ обыграл "Русенборг" в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов В игре, завершившейся на "Борисов-Арене", белорусский клуб эффективнее использовал свои возможности. Счет во встрече был открыт уже на пятой минуте, когда Игорь Стасевич реализовал пенальти.

Ответный поединок футболистов БАТЭ с "Русенборгом" состоится 31 июля в Тронхейме.-0-