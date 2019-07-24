Бага: второй гол в ворота "Русенборга" придал уверенности

24 июля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Второй гол хозяев поля в ворота норвежского "Русенборга" придал уверенности белорусской команде. Об этом рассказал после матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов главный тренер БАТЭ Алексей Бага, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По его мнению, в противостоянии с такими опытными соперниками многое решает настрой и действия на поле без ошибок. "Норвежский клуб хорошо обученный и сплоченный коллектив, который способен играть на высоком уровне. В таком матче не бывает мелочей, необходимо в каждом эпизоде действовать с самоотдачей. После удачного начала встречи мы повели 1:0, но ответный гол доказал, что "Русенборг" способен остро атаковать. Второй гол в ворота норвежцев, на мой взгляд, придал уверенности футболистам БАТЭ и снял психологическое напряжение. Уверены, в ответном матче в Тронхейме через неделю нам придется непросто. В Борисове состоялась лишь первая часть противостояния", - отметил Алексей Бага.
Белорусский клуб обыграл "Русенборг" на своей арене со счетом 2:1. Голами у белорусов отметились Игорь Стасевич и Максим Скавыш.
Ответный поединок футболистов БАТЭ с "Русенборгом" состоится 31 июля в Тронхейме.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2585 BYN
|2.256 BYN
|2.261 BYN
|USD
|2.0282 BYN
|2.024 BYN
|2.027 BYN
|RUB
|3.2129 BYN
|3.2 BYN
|3.21 BYN