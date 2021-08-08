Баходир Джалолов выиграл последнее золото олимпийского боксерского турнира

8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском ринге японской столицы сегодня завершились соревнования боксерского турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

В последнем финальном бою золотую медаль в весовой категории свыше 91 к завоевал узбекский атлет Баходир Джалолов, который по всем статьям победил американского боксера Ричарда Торреса - 5:0.

Также сегодня олимпийским чемпионом стал кубинец Энди Крус (весовая категория 63 кг). У женщин золотые медали выиграли ирландская спортсменка Келли Харрингтон (60 кг) и британка Лорен Прайс (75 кг).

Белорусские боксеры не смогли добраться до медальных поединков. Ближе всех к олимпийскому пьедесталу был Владислав Смягликов (91 кг), который завершил выступление на олимпийском ринге в четвертьфинале. Дмитрий Асанов (63 кг) проиграл в 1/8 финала, а Владислав Бондаренко (75 кг) выбыл после поединка 1/16 финала. Всего участники боксерских состязаний в Токио разыграли 13 комплектов наград. Лучшими оказались кубинцы, в активе которых четыре золота и одна бронза, на второй позиции боксеры Великобритании, взявшие по две медали всех достоинств, на третьем месте российские атлеты - по одному золоту и серебру и четыре бронзы.-0-