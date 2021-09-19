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19 сентября 2021, 18:03

Байдарочник Олег Юреня занял чевертое место на дистанции 5000 м на ЧМ в Дании

Фото Getty Images
Фото Getty Images

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский байдарочник Олег Юреня занял четвертое место в заезде на 5000 м на чемпионате мира по гребле, который завершился в Копенгагене (Дания), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус в финальном заезде показал время 20 мин. 33,04 сек. Победу одержал венгр Балинт Ноэ Адольф (20 мин. 02,96 сек.), серебро у португальца Фернандо Пимента (20 мин. 03,19 сек.). Бронза на счету датчанина Мадса Педерсена (20 мин. 13,25 сек.).

Выступавший в гонках мужских каноэ-одиночек на 5000 м белорус Никита Рудевич не финишировал, а в стартах женских байдарок-одиночек на данной дистанции белоруска Владислава Скриганова оказалась 14-й.

Таким образом, белорусская команда заняла по итогам чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ второе место в медальном зачете с четырьмя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Первенствовала тут сборная Венгрии - 6-8-4. Замкнули тройку сильнейших дружин спортсмены Украины - 3-1-1.-0-

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