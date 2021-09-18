Байдарочницы Ольга Худенко и Марина Литвинчук взяли серебро ЧМ на дистанции 500 м

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Байдарочницы Ольга Худенко и Марина Литвинчук завоевали серебро чемпионата мира на дистанции 500 м в гонках двоек, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруски на финише показали результат - 1 мин. 40,70 сек. Совсем немного они уступили на финише титулованным венгеркам Дануте Козак и Тамаре Чипеш - 1 мин. 40,52 сек. Бронзу выиграли бельгийки Хермиен Петерс и Лизе Броекс - 1 мин. 42,15 сек.

В стартах каноэ-четверок на 500 м белорусы Никита Рудевич, Виталий Осецкий, Максим Крысько и Денис Махлай заняли пятое место с результатом 1 мин. 33,26 сек. Первыми пришли к финишу украинцы - 1 мин. 31,20 сек. Второе место осталось за экипажем из Польши - 1 мин. 31,31. Бронза у российского квартета - 1 мин. 31,55 сек.

Завершили программу финальных заездов сегодняшнего соревновательного дня гонки байдарок-четверок у мужчин. На олимпийской дистанции представители Беларуси Владислав Литвинов, Дмитрий Натынчик, Илья Федоренко и Никита Бориков заняли четвертое место - 1 мин. 20,71 сек. Тройку призеров тут составили экипажи Украины - 1 мин. 20,19 сек., Словакии - 1 мин. 20,59 сек. и Чехии - 1 мин. 20,69 сек.

Таким образом, после первого дня финальных заездов белорусская команда занимает в медальном зачете девятое место с двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Лидируют украинцы (3-1-4), венгры (2-3-2) и россияне (2-0-2).

Планетарный форум по гребле на байдарках и каноэ завершится завтра, 19 сентября.-0-