Барановская: возможность помочь таланту раскрыться - главный стимул в работе тренера

8 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Главный стимул в работе тренера - это возможность помочь талантливым детям раскрыться и реализовать себя. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала старший тренер-преподаватель по спорту отделения прыжков на батуте Гродненской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №3 Ирина Барановская.

Ирина Барановская стала лауреатом специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2018 года. Она удостоена премии за подготовку спортсменов высокого класса, чемпионов и призеров чемпионатов Европы, мира, их этапов.

"Награда стала большой неожиданностью. Конечно, приятно, что наша работа - тренера и воспитанников - получила столь высокую оценку. Значит, мы движемся в правильном направлении", - рассказала Ирина Барановская. По ее мнению, потенциал тренеров, юных спортсменов, занимающихся прыжками на батуте в Гродненской СДЮШОР №3, далеко не исчерпан.

"Тренерская работа творческая. Это не только кропотливый труд, но и постоянный поиск нового. Главный же стимул - это дети, возможность помочь им раскрыться, добиться результата. Если нет у тренера этого желания, то и работать, считаю, не стоит. Дети приходят, у них горят глаза, они хотят чего-то добиться, и тренер, который им хочет что-то дать, должен быть таким же", - отметила Ирина Барановская. Впрочем, важно не только сочетание таланта ученика и опыта тренера, их желание достичь спортивных высот, но и условия, в которых проводятся занятия.

"Сегодня, конечно, нам есть где развиваться. Когда-то занимались на уровне кружка в неприспособленном для качественной работы зале. Но и тогда показывали достойные результаты на уровне страны. Сейчас в нашем распоряжении отличный зал, современные батуты, много вспомогательных тренажеров", - рассказывает тренер. По ее словам, условия для работы, созданные в Гродно, позволяют рассчитывать на высокий спортивный результат. При условии, конечно, полной отдачи как со стороны спортсмена, так и тренера.

А мечта у Ирины Барановской, как и у любого тренера, связана с олимпийскими наградами воспитанников. Она вполне реальна. Ведь воспитанники тренера - Ангелина Хотян, Артур Микишко, Артем Жук, Алексей Дудоров - за последние три года не раз становились чемпионами и призерами международных спортивных соревнований, в том числе чемпионатов мира и Европы.

Лауреатами премии "Белорусский спортивный Олимп" за 2018 год стали также спортсмен-инструктор национальной команды по легкой атлетике Ольга Мазуренок и заместитель заведующего отделом спортивного вещания ЗАО "Второй национальный телеканал" Борис Герстен.-0-

Фото Леонида Щеглова