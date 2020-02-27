Барауля: образовательные программы - эффективный способ противодействия допингу

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательные программы - один из основных путей противодействия допингу. Об этом заявил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля на открытии международного антидопингового семинара, передает корреспондент БЕЛТА.

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"Средств борьбы с допингом существует много. Однако мы делаем ставку преимущественно на профилактику и предупреждение этого негативного явления через образовательные программы. Не секрет, что некоторые случаи применения запрещенных препаратов происходят из-за элементарной неграмотности" - сказал замминистра.

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Александр Барауля напомнил, что в Беларуси принят ряд изменений в законодательстве, предусматривающих меры ответственности за использование допинга в спорте.

Участники международного семинара обсуждают инновации и передовые практики в области антидопингового образования, исследования ситуации за рубежом и другие актуальные вопросы борьбы с допингом. Организаторы мероприятия - Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет и Национальное антидопинговое агентство.-0-

Фото Максима Гучека