Барауля: уровень тренерских кадров в фигурном катании необходимо повышать

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень тренерских кадров в фигурном катании в Беларуси необходимо повышать. Такое мнение высказал сегодня в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля.

"Необходимо повышать уровень тренерских кадров, совершенствовать методики подготовки спортсменов, поэтому и пригласили двукратного чемпиона СССР Александра Веденина, чтобы он поделился опытом с нашими тренерами", - сказал Александр Барауля.

Белорусские фигуристы на минском чемпионате Европы в январе 2019 года рассчитывают на попадание в финалы. Главные надежды связаны с выступлением танцевальной пары Анна Кубликова и Юрий Гулицкий, которые тренируются у известного специалиста Александра Жулина в Москве. В мужском одиночном катании наши Александр Лебедев и Яков Зенько еще борются за право представить страну на чемпионате Европы. Окончательно станет известно после национального первенства, которое пройдет в середине декабря. В женском одиночном катании Александра Чепелева и Мария Салдакаева постараются заработать рейтинговые очки, которые позволят им выступить на ЧЕ. В спортивном парном катании страна представлена не будет. В команде идет смена поколений в этом виде и пока в парах выступают юниоры.

В женском одиночном катании основная борьба за место на пьедестале развернется между россиянками.

Окончательный состав участников чемпионата Европы в Минске станет известен в декабре.

Организаторы ожидают большое количество болельщиков из-за рубежа. Цена билетов на чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске будет варьироваться от Br5 до Br50. В продажу уже поступили абонементы на турнир, по которому можно будет посетить все соревнования.-0-