"Аякс" сенсационно одолел "Ювентус" в 1/4 финала Лиги чемпионов, "Барселона" разгромила "МЮ" и также прошла дальше

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первыми полуфиналистами футбольной Лиги чемпионов стали испанская "Барселона" и голландский "Аякс", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Барсы" в первом поединке 1/4 финала одолели в гостях английский "Манчестер Юнайтед" (1:0) и на своем поле закрепили успех - 3:0. Правда, игра на "Камп Ноу" началась с атак гостей, но вскоре хозяева прочно завладели инициативой. На 10-й минуте немецкий рефери Феликс Брых сначала назначил пенальти в ворота манчестерцев, но после видеопросмотра отменил свое решение. Однако вскоре свое веское слово сказал лидер "Барселоны" Лионель Месси, оформивший голевой дубль в течение четырех минут. Причем оба своих мяча аргентинец забил ударами с 20 метров. И если первый из них на 16-й минуте был неотразим, то во втором случае грубую ошибку допустил испанский голкипер английского клуба Давид де Хеа. Во втором тайме хозяева продолжали контролировать ход поединка и на исходе часа игрового времени Филипе Коутиньо дальним ударом завершил комбинацию, начатую Лионелем Месси - 3:0.

Лидер итальянского первенства туринский "Ювентус" после ничьей в Амстердаме с голландским "Аяксом" (1:1) у себя дома открыл счет на 28-й минуте после удара Криштиану Роналду. Однако хозяева недолго были впереди - через 5 минут Донни ван де Бек восстановил равновесие в счете. После перерыва гости добились еще большего - Маттейс де Лигт вывел "Аякс" вперед - 2:1.

Еще два ответных четвертьфинала чемпионской Лиги состоятся 17 апреля. Во второй части английского дерби футболисты лондонского "Тоттенхэма" в гостях у "Манчестер Сити" попытаются удержать минимальный перевес, добытый на своей новой арене (1:0). Лидер английского чемпионата "Ливерпуль", победив у себя дома португальский "Порту" (2:0), и на выезде не собирается уступать соперникам дорогу в полуфинал.-0-