"Барселона" и "Фленсбург" стали первыми четвертьфиналистами гандбольной ЛЧ

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты испанской "Барселоны" и немецкого "Фленсбурга" стали первыми участниками четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В двух поединках 1/8 финала барселонская команда разгромила на своей арене норвежский "Эльверум" - 37:25 и 39:19. В этом розыгрыше ЛЧ гандболисты "Барселоны" идут без потерь - в их активе 14-я виктория на групповом этапе и две - на старте плей-офф.

"Фленсбург" в 1/8 финала должен был встретится с "Загребом", но из-за коронавирусных проблем хорватская команда не смогла сыграть, и дальше прошел немецкий клуб.

Сегодня определятся еще три четвертьфиналиста чемпионской Лиги. Польский "Кельце" с белорусами Артемом Корольком и Владиславом Кулешом в составе примет на своей площадке французский "Нант". В первой игре польский клуб обыграл соперников в гостях со счетом 25:24. Немецкий "Киль" сыграет у себя дома с венгерским "Пиком". В Сегеде представитель бундеслиги был сильнее - 33:28. Датский "Ольборг" попытается взять реванш у португальского "Порту" за гостевое поражение с результатом 29:32.

Чемпионы Беларуси гандболисты клуба "Мешков Брест" в первом матче 1/8 финала со счетом 30:32 проиграли в Запорожье украинскому "Мотору", в котором выступают белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан. Ответная встреча за выход в четвертьфинал состоится в Бресте 8 апреля. Победитель этого противостояния в борьбе за выход в полуфинал будет соперничать с "Барселоной".

Также завтра венгерский "Веспрем" примет северомакедонский "Вардар" из Скопье, а французский "Пари Сен-Жермен" сыграет с гостями из словенского "Целе". В первых матчах "Веспрем" выиграл в Скопье с результатом 41:27, а парижане победили словенцев на их площадке со счетом 37:24.-0-