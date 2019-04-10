"Барселона" победила в первом четвертьфинале Лиги чемпионов

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Барселоны" победили "Манчестер Юнайтед" в гостевом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Манчестере началась с атак хозяев, но счет открыли гости. На 12-й минуте Лионель Месси выдал отличный пас на Луиса Энрике, после удара которого мяч рикошетом от защитника Люка Шоу влетел в ворота Давида де Хеа. Пропустив мяч, "Манчестер Юнайтед" продолжал атаковать, но до перерыва отыграться не удалось. Во втором тайме манкунианцы усилили натиск, но футболисты "Барсы" спокойно отразили все атаки и довели матч до победы - 1:0.

В Амстердаме счет также открыли гости - в самом конце первой половины игры ворота "Аякса" поразил лидер атак "Ювентуса" Криштиану Роналду. Сразу после перерыва хозяева восстановили равновесие после сольного прохода Давида Нереса и больше счет не менялся - 1:1.

Ответные поединки пройдут 16 апреля в Барселоне и Турине.

Во вторник, 9 апреля футболисты лондонского "Тоттенхэма" на поле своей новой арены одолели в английском дерби "Манчестер Сити" - 1:0, а лидер английского чемпионата "Ливерпуль" у себя дома обыграл португальский "Порту" со счетом 2:0. В этих парах ответные встречи за выход в полуфинал чемпионской Лиги состоятся 17 апреля в Манчестере и Порту.-0-