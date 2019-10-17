Баскетболист Бенджамин-Павел Дуду получил право выступать за сборную Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкий форвард могилевского "Борисфена" Бенджамин-Павел Дуду на основании специального разрешения ФИБА получил право играть за сборную Беларуси по баскетболу, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на аккаунт Белорусской федерации баскетбола в социальных сетях.

Бенджамин-Павел Дуду родился в Светлогорске. Сразу после рождения семья уехала в Гану, откуда родом отец баскетболиста, и жила в городе Кумаси. Когда родители Бенджамина развелись, он с сестрой и матерью вернулся в Беларусь, где начал играть в баскетбол. После одного из молодежных турниров его заметили тренеры из "Химок" и пригласили в подмосковную команду. В сезоне 2013/2014 Дуду в составе молодежной команды "Химок" Бенджамин-Павел Дуду стал чемпионом Единой молодежной Лиги ВТБ. Получил российское гражданство. В 2014 году перешел в московское "Динамо". В составе московской команды выиграл бронзовые медали Суперлиги и стал финалистом Кубка России. Однако затем Бенджамин-Павел Дуду вернулся в Беларусь. Выступая за "Борисфен", он стал двукратным серебряным призером чемпионата страны и финалистом Кубка Беларуси.-0-