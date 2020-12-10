Баскетболистки БГПУ стали победительницами женской студенческой лиги

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка стали победительницами женской Республиканской студенческой лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке турнира, проходившего в Минске, будущие педагоги в упорной борьбе с минимальным перевесом переиграли соперниц из Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы - 71:70. Самой результативной в составе команды БГПУ стала Екатерина Рыбалко, в активе которой 21 очко, столько же баллов набрала гродненчанка Екатерина Карпук. Бронзовые медали завоевали студентки БГУФК, разгромившие в матче за третье место команду БНТУ с разницей в 50 очков - 92:42. У победительниц 20 очков набрала Екатерина Ялчик, у проигравших - Мирослава Данилова.

Самым ценным игроком "Финала четырех" признана Екатерина Рыбалко, приз зрительских симпатий достался еще одной баскетболистке чемпионок Анастасии Сущик. Самой техничной признана Екатерина Ялчик.

В ноябре победителем мужской студенческой лиги стала команда БГУИР, обыгравшая в финале соперников из БНТУ - 95:74. Бронзовые медали завоевали баскетболисты БГУФК, разгромившие в матче за третье место сборную ГрГУ со счетом 99:63.

Организаторами соревнований стали Министерство образования, Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация баскетбола, Белорусская ассоциация студенческого спорта и Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов.-0-