Баскетболистки Франции вышли в финал чемпионата Европы

Во время матча. Фото FIBA

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Франции стали первыми финалистками женского чемпионата Европы в Сербии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном матче вице-чемпионки континента встретили упорное сопротивление со стороны британских баскетболисток и только после большого перерыва сумели окончательно склонить чашу весов в свою сторону - 63:56 (12:16, 22:18, 18:12, 11:10).

Соперником сборной Франции в финале будет победитель второго сегодняшнего полуфинала, в котором действующие чемпионки Европы испанки сыграют с хозяйками решающей стадии сербками.

Решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые медали женского Евробаскета-2019 состоятся 7 июля в Белграде.-0-

Фото FIBA