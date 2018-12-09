Баскетболистки "Горизонта" дважды проиграли в матчах ВЕЛ

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" потерпели два поражения в гостевых матчах Восточно-Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре с лидером турнира рижским клубом ТТТ белоруски не сумели выиграть ни одной четверти, уступив по всем статьям - 62:101 (18:23, 13:30, 12:21, 19:27).

Поединок со шведским "Лулео" минчанки провели практически на равных, но все же уступили с разницей в 5 очков - 81:86 (23:29, 18:23, 19:15, 21:19).

В пяти проведенных встречах баскетболистки "Горизонта" одержали две виктории и занимают 5-е место среди восьми команд группы В.-0-