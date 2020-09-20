Баскетболистки "Горизонта" и "БДУ-Цмокi" вышли в финал Кубка Беларуси

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" и "БДУ-Цмокi" пробились в финал 24-го розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале на площадке столичного спорткомплекса РГУОР спортсменки "Горизонта" победили действующих чемпионок и обладательниц Кубка страны баскетболисток "Цмокi-Мiнск" со счетом 79:50. Во втором поединке за выход в финал "БДУ-Цмокi" одолели финалиста прошлого кубкового турнира гродненскую "Олимпию" с перевесом в два очка - 72:70.

В решающем поединке прошлого кубкового турнира "Цмокі-Мінск" уверенно переиграли "Олимпию" - 73:51, а в борьбе за 3-е место баскетболистки "Горизонта" разгромили соперниц из "Гомеля" со счетом 83:41.-0-