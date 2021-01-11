Баскетболистки "Горизонта" одержали 13-ю победу в 13 матчах чемпионата Беларуси

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты баскетбольного чемпионата Беларуси успешно провели свои очередные поединки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состязаниях женских команд лидер турнира "Горизонт", представляющий Минскую область, свою 13-ю викторию кряду одержал в гостях у брестской "Виктории" - 87:64. Второй состав "Горизонта" также на выезде уступил всего два балла "Гомельским рысям" - 68:70. Действующие чемпионки страны баскетболистки основного состава "Цмокi-Мiнск" переиграли своих резервисток из команды "БДУ-Цмокi" со счетом 84:76. В гродненском дерби спортсменки "Олимпии" взяли верх над "Викторией" с преимуществом в восемь очков 79:71.

Положение в группе лидеров после 13 игровых дней таково: "Горизонт" - 26 очков, "Цмокi-Мiнск" - 25, "Олимпия" - 22, "БДУ-Цмокi" - 19. Матчи следующего тура пройдут 17 января.

В центральном поединке мужского первенства баскетболисты "Гродно-93" потерпели первое поражение, уступив на своей площадке минским "Цмокам" с результатом 78:83. Молодежная команда столичных "драконов" была сильнее воспитанников РГУОР - 71:38. Еще один фаворит могилевский "Борисфен" разгромил у себя дома "Гродно-93-ГрГу" - 120:44. Витебский "Рубон" не оставил шансов на успех гостям из столичного РЦОП-СДЮШОР - 121:48, а команда Брестской области в гостях переиграла "Гомельских рысей" со счетом 93:79.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Гродно-93" - 27 очков (14 матчей), "Цмокi-Мiнск" - 27 (14), "Борисфен" - 24 (13). Очередные встречи состоятся 13-17 января.-0-