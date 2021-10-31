Баскетболистки "Горизонта" одержали седьмую победу в матчах чемпионата Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты женского чемпионата Беларуси по баскетболу добились крупных побед в матчах 7-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры турнира, чемпионки страны баскетболистки "Горизонта" одержали седьмую викторию подряд, разгромив минский клуб "БДУ-Цмокi" с разницей в 48 баллов - 82:34. Вице-чемпионки спортсменки "Цмокi-Мiнск" уверенно переиграли резервисток "Горизонта" с перевесом в 68 очков - 114:46. "Гомельские рыси" победили на выезде баскетболисток брестской "Виктории" со счетом 80:69. Брестчанки потерпели шесть поражений в шести проведенных матчах.

Турнирную таблицу возглавляет "Горизонт", у которого 14 очков из 14 возможных, на два балла меньше у "Цмокi-Мiнск", в активе гродненской "Олимпии" 11 очков. Следующие встречи женского первенства состоятся 4 ноября.

После семи игровых дней соревнований мужских команд лидируют баскетболисты "Цмокi-Мiнск", у которых 14 очков, на один балл отстает могилевский "Борисфен", по 12 очков у витебского "Рубона" и "Гродно-93". Очередные поединки пройдут 2 и 3 ноября.-0-