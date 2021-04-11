Баскетболистки "Горизонта" одержали вторую победу в финале чемпионата Беларуси

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" во второй раз обыграли "Цмокi-Мiнск" в финальной серии женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором поединке за чемпионский титул победительницы регулярного сезона выиграли с перевесом в четыре очка - 67:63 (16:18, 22:16, 8:12, 21:17). Накануне баскетболистки "Горизонта" победили с результатом 71:66. До выигрыша золотых медалей команде Натальи Трофимовой осталось добыть одну викторию.

Во втором матче "бронзовой" серии баскетболистки гродненской "Олимпии" снова разгромили на своей площадке столичный клуб "БДУ-Цмокi" - 104:50. Вчера "Олимпия" выиграла с результатом 85:47.

Третьи поединки медальных серий до трех побед пройдут 17 апреля в Минске.-0-