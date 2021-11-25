Баскетболистки "Горизонта" победили "Горжов" в Еврокубке

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" одержали вторую победу на групповом этапе розыгрыша Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Молодечно минчанки в упорной борьбе одолели польский клуб "Горжов" с результатом 76:73 (21:26, 20:11, 18:18, 17:18). Уступив первую четверть, подопечные Натальи Трофимовой отлично провели второй игровой отрезок, оторвавшись от соперниц на четыре очка. После большого перерыва преимущество хозяек доходило до 14 баллов, но в итоге разница в счете составила лишь три очка. Самой результативной в составе победительниц оказалась Мариан де Карвальо, набравшая 21 очко. В активе Анастасии Веремеенко 17 баллов, 11 подборов под щитами и 6 результативных передач.

В первом круге турнира в группе С спортсменки "Горизонта" уступили "Горжову" на его арене со счетом 58:80. Кроме того белорусская дружина победила на выезде еще один польский клуб "Люблин" - 62:50, а также дважды проиграла турецкому "Мерсину" - 55:78 (дома) и 48:78 (в гостях). В другом сегодняшнем матче турецкая команда играет на выезде с "Люблином".

Турнирное положение: "Мерсин" - 8 очков (4 матча), "Горизонт" - 7 (5), "Люблин" - 6 (4), "Горжов" - 6 (5).

В заключительный игровой день 2 декабря баскетболистки "Горизонта" примут в Молодечно "Люблин", а "Горжов" у себя дома сыграет с "Мерсином".

В плей-офф выйдут по два лучших клуба из 12 квартетов, а также 4 команды, которые займут третьи места (по дополнительным показателям).-0-