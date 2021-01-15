Баскетболистки "Горизонта" победили "Кибиркштис" в матче EWBL

Во время матча

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня финишировал очередной этап розыгрыша Европейской женской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер предварительной группы В минский "Горизонт" одержал победу над литовским клубом "Кибиркштис" из Вильнюса со счетом 70:62.

В первом сегодняшнем поединке аутсайдеры турнира баскетболистки гродненской "Олимпии" потерпели пятое поражение подряд, уступив соперницам из рижского ТТТ с результатом 41:79. Это третья подряд виктория клуба из латвийской столицы на минском этапе соревнований.

Вчера чемпионки Беларуси баскетболистки "Цмокi-Мiнск" проиграли ТТТ со счетом 61:82, "Кибиркштис" разгромил "Олимпию" - 61:45, а "Горизонт" победил российский клуб "Ника" из Сыктывкара с результатом 81:78.

Положение команд в группе В сейчас таково: "Горизонт" - 9 очков (5 матчей), "Цмокi-Мiнск" - 6 (5), ТТТ - 6 (3) "Ника" - 5 (3), "Кибиркштис" - 5 (3), "Олимпия" - 5 (5).

Турнирное положение в группе А: "Пьештяни" (Словакия) - 4 очка (2 матча), "Кошице" (Словакия) - 3 (2), "Острава" - 2 (2), "Лиепая" (Латвия) - 0 (0), "Прометей" (Каменское, Украина) - 0 (0), "Амстердам" (Нидерланды) - 0 (0).-0-

Фото Сергея Шелега