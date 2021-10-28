Баскетболистки "Горизонта" победили "Люблин" в розыгрыше Еврокубка

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" одержали первую победу на групповом этапе розыгрыша Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче первого круга группы С чемпионки Беларуси обыграли на выезде польский "Люблин" с разницей в 12 баллов - 62:50 (24:17, 19:10, 6:19, 13:4). Лучшей в составе победительниц стала Анастасия Веремеенко, в активе которой 21 очко, 10 подборов и 4 результативные передачи.

На старте турнира "Горизонт" уступил на своей площадке баскетболисткам турецкого клуба "Мерсин" - 55:78, а потом проиграл в гостях еще одному польскому клубу "Горжов" со счетом 58:80.

Вчера "Мерсин" одержал свою третью викторию подряд, разгромив у себя дома "Горжов" - 106:62.

Положение команд после трех туров: "Мерсин" - 6 очков, "Горизонт" - 4, "Люблин" - 4, "Горжов" - 4.

В первом матче второй половины турнирной дистанции подопечные Натальи Трофимовой 3 ноября сыграют в гостях у "Мерсина", а затем примут на своей площадке гостей из Польши: 25 ноября встреча с баскетболистками "Горжова", 2 декабря игра с "Люблином".

В плей-офф выйдут по два лучших клуба из 12 квартетов, а также 4 команды, которые займут третьи места (по дополнительным показателям).-0-