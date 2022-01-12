Баскетболистки "Горизонта" победили "Олимпию" в матче EWBL

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" победой завершили предварительный этап женской Европейской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Вильнюсе действующий победитель этого турнира, чемпион Беларуси "Горизонт" обыграл гродненскую "Олимпию" со счетом 60:48 (19:11, 10:21, 18:9, 13:7). Первую половину гродненские баскетболистки выиграли с перевесом в три очка, а после большого перерыва подопечные Натальи Трофимовой полностью взяли бразды правления в свои руки и в итоге выиграли с преимуществом в 12 баллов. У победительниц самой результативной стала Анастасия Веремеенко - 13 очков, у проигравших 16 баллов набрала Анастасия Сущик. До этого в литовской столице "Горизонт" уступил хозяйкам этапа баскетболисткам вильнюсского "Кибиркштиса" - 64:71. Гродненская "Олимпия" проиграла российской "Самаре" - 53:66 и литовской команде - 59:70.

Положение команд в предварительной группе А сейчас таково: "Самара" - 9 очков (5 матчей), "Кибиркштис" - 8 (5), "Брно" (Чехия) - 7 (4), "Горизонт" - 7 (5), "Пьештянски чайки" (Словакия) - 6 (4), "Олимпия" - 5 (5).

Еще один представитель Беларуси "Цмокi-Мiнск" первым из всех участников обеспечил себе путевку в плей-офф. Подопечные Андрея Вавлева, выступающие в предварительной группе В, в первом туре нынешнего сезона EWBL в начале ноября играли в Ростове-на-Дону и потерпели два поражения от российских команд: местного "Пересвета" (63:74) и "Ники" из Сыктывкара (43:83). Затем в декабре вице-чемпионки Беларуси в латвийской Лиепае успешно провели поединки второго тура, обыграв "Лиепаю" (60:49), словацкий клуб "Янг Энджелс" из Кошице (74:69) и чешскую "Остраву" (74:71). Положение команд: "Цмокi-Мiнск" - 8 (5), "Ника" - 6 (3), "Пересвет" - 5 (3), "Лиепая" - 5 (5), "Острава" - 3 (2), "Янг Энджелс" - 3 (2).

В решающем поединке прошлого сезона баскетболистки "Горизонта" в упорной борьбе обыграли в Молодечно "Нику" со счетом 70:60.

Турнир проводится с сезона 2015/2016 годов. По два раза его победителями становились латвийский ТТТ из Риги и словацкий "Гуд Энджелс" из Кошице. В финальном поединке 2019 года баскетболистки "Цмокi-Мiнск" уступили ТТТ, завоевав серебряные медали. В сезоне 2019/2020 соревнования не были завершены в связи с пандемией коронавируса.-0-