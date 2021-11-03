Баскетболистки "Горизонта" проиграли "Мерсину" в матче Еврокубка

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" потерпели третье поражение на групповом этапе розыгрыша Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом матче второй половины турнирной дистанции подопечные Натальи Трофимовой проиграли в гостях турецкому клубу "Мерсин" с разницей в 30 баллов - 48:78 (18:14, 7:19, 10:17, 13:28). Самой результативной в составе чемпионок Беларуси стала Адрианна Вебб, набравшая 10 очков. На старте турнира в группе С спортсменки "Горизонта" уступили турецкой команде на своей площадке со счетом 55:78, потом проиграли в гостях польскому клубу "Горжов" - 58:80, а в заключительном матче первого круга чемпионки Беларуси обыграли на выезде еще одну польскую команду "Люблин" - 62:50. В другом сегодняшнем поединке представители Польши встретятся между собой в Горжове.

Положение команд: "Мерсин" - 8 очков (4 матча), "Горизонт" - 5 (4), "Люблин" - 4 (3), "Горжов" - 4 (3).

Две заключительные встречи баскетболистки "Горизонта" проведут на своей площадке против польских команд: 25 ноября состоится игра с баскетболистками "Горжова", 2 декабря - поединок с "Люблином".

В плей-офф выйдут по два лучших клуба из 12 квартетов, а также 4 команды, которые займут третьи места (по дополнительным показателям).-0-