Баскетболистки "Горизонта" проиграли "Мерсину" в матче Еврокубка

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 3 ноября 2021
Минск +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:20 Денисенко вручил верительные грамоты Президенту Таджикистана Политика
20:17 Борисевич и посол Палестины обменялись мнениями о ситуации в ближневосточном регионе Политика
20:15 Возраст авто имеет значение! В какую сумму обойдется вам транспортный налог Общество
20:13 Елфимов: для Беларуси переход на сторону Запада будет сродни смене пола Общество
20:08 Как регионам догнать мегаполисы в зарплатах и качестве жизни Регионы
20:00 Рачков: заседание ВГС станет серьезным шагом для углубления интеграции в Союзном государстве Политика
19:56 Баскетболистки "Горизонта" проиграли "Мерсину" в матче Еврокубка Спорт
19:42 Григорий Пекарский занял восьмое место на ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани Спорт
19:37 Гайдукевич: ЕС не может справиться со своими странами, куда ему бодаться с Беларусью или Россией Общество
19:27 Российские теннисистки первыми вышли в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг Спорт
19:20 Сегодня будет ограничено движение на 44-м км МКАД из-за следственного эксперимента Регионы
19:16 Более 150 учащихся Белгосмедколледжа поучаствовали в донорской акции Общество
19:05 Хлопок, фрукты, семена картофеля: Минская область планирует наращивать сотрудничество с Таджикистаном Регионы
18:51 БРСМ и Национальная школа красоты заключили соглашение о сотрудничестве Общество
18:42 "Тюмень", "Аньер Вильнев", "Кайрат" - соперники "Витэна" в ЛЧ по мини-футболу Спорт
18:40 Минчанин попался на уловку мошенников и лишился более Br6 тыс. Происшествия
18:37 Белорусская вакцина против COVID-19 пройдет весь объем испытаний, необходимых для ее экспорта Общество
18:31 Сикорский: до окончания расследования крушения под Иркутском эксплуатация АН-12 будет приостановлена Происшествия
18:31 Кремль в преддверии ВГС: Беларусь и Россия - ближайшие стратегические союзники Политика
18:25 Филиал "Витебскэнерго" в Оршанском районе нарастил производство замороженной продукции Регионы
18:19 На месте крушения Ан-12 в Иркутской области обнаружили тела всех погибших В мире
18:17 Ученый: получена экспериментальная партия белорусской вакцины против COVID-19 Общество
18:17 Проект декрета, утверждающего союзные программы, уже направлен Лукашенко Президент
18:15 СК Беларуси начата проверка по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском Происшествия
18:12 Нацбанк определил порядок размещения информации оператором сервиса онлайн-заимствования Экономика
18:11 На 33-м км МКАД из-за ДТП затруднено движение Происшествия
18:08 Первый этап инвестпроекта по производству вакцины от COVID-19 реализуют в 2022 году Общество
17:58 ФОТОФАКТ: Большая панда - национальное сокровище Китая Калейдоскоп
17:55 В Минтрансе рассказали подробности катастрофы Ан-12 под Иркутском Происшествия
17:49 Чемпионат мира по полумарафону 2022 года перенесен на ноябрь Спорт
Все новости
Все новости
Спорт
03 ноября 2021, 19:56

Баскетболистки "Горизонта" проиграли "Мерсину" в матче Еврокубка

Фото из архива
Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" потерпели третье поражение на групповом этапе розыгрыша Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом матче второй половины турнирной дистанции подопечные Натальи Трофимовой проиграли в гостях турецкому клубу "Мерсин" с разницей в 30 баллов - 48:78 (18:14, 7:19, 10:17, 13:28). Самой результативной в составе чемпионок Беларуси стала Адрианна Вебб, набравшая 10 очков. На старте турнира в группе С спортсменки "Горизонта" уступили турецкой команде на своей площадке со счетом 55:78, потом проиграли в гостях польскому клубу "Горжов" - 58:80, а в заключительном матче первого круга чемпионки Беларуси обыграли на выезде еще одну польскую команду "Люблин" - 62:50. В другом сегодняшнем поединке представители Польши встретятся между собой в Горжове.

Положение команд: "Мерсин" - 8 очков (4 матча), "Горизонт" - 5 (4), "Люблин" - 4 (3), "Горжов" - 4 (3).

Две заключительные встречи баскетболистки "Горизонта" проведут на своей площадке против польских команд: 25 ноября состоится игра с баскетболистками "Горжова", 2 декабря - поединок с "Люблином".

В плей-офф выйдут по два лучших клуба из 12 квартетов, а также 4 команды, которые займут третьи места (по дополнительным показателям).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
баскетбол
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Григорий Пекарский занял восьмое место на ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани
Фото из архива Российские теннисистки первыми вышли в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
Фото из архива "Тюмень", "Аньер Вильнев", "Кайрат" - соперники "Витэна" в ЛЧ по мини-футболу
Фото из архива Чемпионат мира по полумарафону 2022 года перенесен на ноябрь
Фото из архива Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" и "Горизонта" проведут матчи еврокубковых турниров
Фото из архива Хоккеисты "Нью-Джерси" уступили "Анахайм Дакс" в матче чемпионата НХЛ
Главное
Фото из архива Лукашенко подписал указ о реализации инвестпроекта по производству отечественной вакцины от COVID-19
Проект декрета, утверждающего союзные программы, уже направлен Лукашенко
Головченко обсудил с руководством "Ситик Констракшн" реализацию крупных инвестпроектов в Беларуси
СКИДКА на готовые дома и коммерческую недвижимость в Minsk World! До 200 евро за м²! Осталось 2 дня!
Топ-новости
Минздрав о Br140 млн из резервного фонда Президента: серьезная помощь в непростое время
Андрейченко: Беларусь высоко ценит сложившиеся отношения с Азербайджаном
Белорусская вакцина против COVID-19 пройдет весь объем испытаний, необходимых для ее экспорта
Возраст авто имеет значение! В какую сумму обойдется вам транспортный налог
Рачков: заседание ВГС станет серьезным шагом для углубления интеграции в Союзном государстве
В катастрофе Ан-12 под Иркутском погибли трое белорусов
Онкодиспансеры в Могилеве и Бобруйске в ближайшее время вернутся к оказанию плановой помощи
Как регионам догнать мегаполисы в зарплатах и качестве жизни
Савиных: важно донести до европейских парламентариев правду о миграционном кризисе
Учебно-лабораторный корпус и общежитие Национального детского технопарка введут в 2022 году
Новый корпус детской инфекционной больницы с лабораторией открылся в Минске
В Беларуси осталось убрать 3,4% площадей кукурузы
Макей 9-10 ноября посетит Москву, где состоится совместное заседание коллегий МИД Беларуси и РФ
Чеботарь: в промышленности сохраняются положительные тенденции, прибыль и рентабельность продаж растут
Правительство продлило на полгода запрет на ввоз и реализацию ряда товаров
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.