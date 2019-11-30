Баскетболистки "Горизонта" проиграли в матче Европейской лиги

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки минского "Горизонта" потерпели второе поражение в Европейской лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в словацком городе Пьештяни подопечные Натальи Трофимовой встречались с чешским "Брно" и уступили с результатом 72:81 (7:22, 21:19, 20:21, 24:19). Минчанки провалили первую четверть, а затем не смогли догнать соперниц. Завтра белорусская команда будет соперничать со словацким клубом "Пьештянске Чайки", который сегодня играет с венгерским "Печем".

До этого в предварительной группе А спортсменки "Горизонта" обыграли латвийскую "Лиепаю" - 80:59 и "Печ" - 70:41, а также уступили нидерландскому "Амстердаму" - 87:90.

Еще два представителя Беларуси на первом этапе выступают в группе В. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" на старте одержали 3 виктории, а гродненская "Олимпия" потерпела 3 поражения.-0-