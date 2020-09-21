Баскетболистки "Горизонта" стали обладательницами Кубка Беларуси среди женщин

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" стали обладательницами Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке 24-го кубкового розыгрыша подопечные Натальи Трофимовой разгромили "БДУ-Цмокi" со счетом 87:43 (20:15, 18:11, 19:11, 30:6). В первой половине матча на площадке столичного спорткомплекса РГУОР борьба была равной, а вот после большого перерыва спортсменки "Горизонта" полностью завладели инициативой и уверенно победили. В полуфинале "Горизонт" обыграл действующих чемпионок баскетболисток "Цмокi-Мiнск" со счетом 79:50. Баскетболистки "БДУ-Цмокi" одолели финалиста прошлого кубкового турнира гродненскую "Олимпию" с перевесом в два очка - 72:70.

В игре за бронзу кубкового турнира "Олимпия" взяла верх над "Цмокi-Мiнск" с перевесом в четыре очка 76:72 (21:22, 21:14, 20:22, 14:14).

Лучшим игроком финального этапа Кубка Беларуси признана Юлия Рытикова ("Горизонт"), а ее подруга по команде Адрианна Вэбб стала лучшей нападающей. Бритни Джонс ("Цмокi-Мiнск") названа лучшей защитницей, а Наталья Дашкевич ("БДУ-Цмокi") стала лучшей центровой.

Женский чемпионат Беларуси стартует 27 сентября, мужское баскетбольное первенство начнется на день раньше.-0-