Баскетболистки "Горизонта" уступили "Люблину" в Еврокубке

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" поражением завершили групповой этап розыгрыша Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Молодечно подопечные Натальи Трофимовой в последнем поединке уступили польскому "Люблину" с результатом 61:70 (15:16, 14:13, 16:20, 16:21). В первой половине встречи игра шла ровно, а вот после большого перерыва гостьи сыграли сильнее и в итоге добились победы, пробившись в нокаут-раунд. Самой результативной в составе минчанок оказалась Анастасия Веремеенко, в активе которой 17 очков.

В первом круге соревнований группы С чемпионки Беларуси победили "Люблин" на его площадке со счетом 62:50. Кроме того, баскетболистки "Горизонта" обменялись домашними победами с еще одним польским клубом "Горжов" - 76:73 и 58:80, а также дважды проиграли турецкому "Мерсину" - 55:78 (дома) и 48:78 (в гостях).

В другом сегодняшнем матче турецкая команда одержала свою шестую викторию, переиграв на выезде "Горжов" - 75:68.

Итоговое положение: "Мерсин" - 12 очков, "Люблин" - 9, "Горизонт" - 8, "Горжов" - 7.

В плей-офф выходят по два лучших клуба из 12 квартетов, а также четыре команды, которые займут третьи места (по дополнительным показателям).-0-