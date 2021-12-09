Баскетболистки "Горизонта" уступили "Самаре" в матче EWBL

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" неудачно завершили первый этап нового сезона женской Европейской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем третьем поединке в словацком городе Пьештяни чемпионки Беларуси сегодня уступили в овертайме российской "Самаре" - 68:74 (13:10, 14:32, 15:10, 16:6, 10:16). Самой результативной в составе белорусской команды, так же как и в двух предыдущих встречах, стала Анастасия Веремеенко, набравшая сегодня 17 очков.

До этого в стартовом туре предварительной группы А подопечные Натальи Трофимовой одолели во втором овертайме словацкий клуб "Пьештянски чайки" со счетом 66:64, а потом уступили чешскому "Брно" с результатом 60:72.

В конце октября в этой группе начал выступление еще один представитель Беларуси гродненская "Олимпия" - в Чехии белоруски уступили баскетболисткам "Брно" (53:75) и "Пьештянским чайкам" (57:74).

На прошлой неделе баскетболистки "Цмокi-Мiнск" в латвийской Лиепае успешно провели поединки второго тура, обыграв "Лиепаю" - 60:49, словацкий клуб "Янг Энджелс" из Кошице - 74:69 и чешскую "Остраву" - 74:71. Благодаря этим победам, команда Андрея Вавлева первой из всех участников обеспечила себе путевку в плей-офф. В первом туре нынешнего сезона EWBL баскетболистки "Цмокi-Мiнск" в начале ноября играли в Ростове-на-Дону и потерпели два поражения от российских команд: местного "Пересвета" (63:74) и "Ники" из Сыктывкара (43:83).

В решающем поединке прошлого сезона баскетболистки "Горизонта" в упорной борьбе обыграли в Молодечно "Нику" со счетом 70:60.

Турнир проводится с сезона 2015/2016 годов. По два раза его победителями становились латвийский ТТТ из Риги и словацкий "Гуд Энджелс" из Кошице. В финальном поединке 2019 года баскетболистки "Цмокi-Мiнск" уступили ТТТ, завоевав серебряные медали. В сезоне 2019/2020 соревнования не были завершены в связи с пандемией коронавируса.-0-