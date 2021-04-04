Баскетболистки "Горизонта" впервые стали чемпионками EWBL

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" впервые стали победительницами женской Европейской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке "Финала четырех", проходившем в Молодечно, подопечные Натальи Трофимовой в упорной борьбе обыграли российскую "Нику" из Сыктывкара со счетом 70:60 (15:18, 22:18, 13:10, 20:14). Самой результативной в составе "Горизонта" стала Анастасия Веремеенко, набравшая 20 очков.

Вчера в полуфинале вице-чемпионки Беларуси победили украинский "Прометей" из города Каменское с результатом 84:73. Баскетболистки "Ники" переиграли латвийский клуб ТТТ из Риги - 72:64.

Встреча за бронзовые награды между "Прометеем" и ТТТ была отменена в связи с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 в украинской команде.

Турнир проводится с сезона 2015/2016 годов. По два раза его победителями становились рижский ТТТ и словацкий "Гуд Энджелс" из Кошице. В решающем поединке 2019 года баскетболистки "Цмокi-Мiнск" уступили ТТТ, завоевав серебряные медали. В прошлом сезоне соревнования не завершились в связи с пандемией коронавируса.-0-