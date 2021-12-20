Баскетболистки "Горизонта" второй раз подряд завоевали Кубок Беларуси

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" второй раз подряд стали обладательницами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке 25-го кубкового розыгрыша, проходившем в Молодечно, подопечные Натальи Трофимовой одолели "Цмокi-Мiнск" с перевесом в четыре балла - 54:50 (16:6, 11:12, 15:13, 19:12). В составе победительниц самой результативной стала Адрианна Вэбб, в активе которой 17 очков, у проигравших по 10 очков набрали Дарья Магаляс и Рейчел Териот. В полуфинале "Горизонт" разгромил "Гомельских рысей" с перевесом в 45 очков - 87:42, а "Цмокi" с огромным трудом одолели гродненскую "Олимпию" с минимальным преимуществом - 84:83.

В матче за бронзу баскетболистки "Олимпии" оказались сильнее гомельчанок - 79:57. У гродненской команды самой результативной оказалась Наталья Дашкевич, набравшая 24 очка, на два балла меньше у Анастасии Сущик, у проигравших лучшей была Ольга Копылова, в активе которой 20 очков.

Самым ценным игроком решающего этапа Кубка Беларуси стала один из лидеров "Горизонта" Анастасия Веремеенко, которая также получила приз зрительских симпатий. Лучшими по игровым амплуа признаны: защитница - Ольга Зюзькова ("Горизонт"), нападающая - Алла Муравская ("Цмокі-Мінск"), центровая - Наталья Дашкевич ("Олимпия"). Лучшей молодой спортсменкой названа Яна Макуца ("Цмокі-Мінск").

В финальном матче прошлого кубкового розыгрыша баскетболистки "Горизонта" разгромили столичный клуб "БДУ-Цмокi" с более чем двукратным перевесом в счете - 87:43. Обладательницами бронзы стали баскетболистки гродненской "Олимпии", одолевшие "Цмокi-Мiнск" с перевесом всего в четыре балла - 76:72.

Решающий этап мужского Кубка Беларуси пройдет 22-23 декабря в Минске. В полуфиналах действующие владельцы трофея "Цмокi-Мiнск" встретятся с могилевским "Борисфеном", а баскетболисты "Гродно-93" будут соперничать с витебским "Рубоном". В прошлом сезоне баскетболисты "Цмокi-Мiнск" завоевали свой 12-й подряд Кубок страны, обыграв в финале "Борисфен" - 83:79, в матче за бронзу "Рубон" победил "Гродно-93" - 94:75.-0-