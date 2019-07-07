Баскетболистки Испании второй раз подряд выиграли чемпионат Европы

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Испании второй раз подряд стали чемпионками Европы, который завершился в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Как и два года назад в Праге, испанки встречались в финальном поединке с командой Франции и добились победы со счетом 86:66 (32:21, 18:15, 20:20, 16:10). Испанские баскетболистки с первых секунд взяли бразды правления в свои руки и практически на протяжении всей встречи вели в счете. Это второй подряд и четвертый в истории чемпионский титул женской сборной Испании.
Обладательницами бронзовых медалей нынешеего континентального первенства стали баскетболистки Сербии, разгромившие в матче за 3-е место команду Великобритании - 81:55 (25:16, 15:17, 21:6, 20:16).
Лучшим игроком женского Евробаскета-2019 признана одна из лидеров сборной Испании Асту Ндур.
Сборная Беларуси второй раз подряд выступила на ЧЕ неудачно. Как и в Чехии-2017 подопечные Наталии Трофимовой не смогли выйти в плей-офф, заняв последнее место в предварительной группе. Белоруски победили бельгийских баскетболисток (69:61), а также проиграли сербкам (53:55) и россиянкам (62:76).-0-
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