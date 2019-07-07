Баскетболистки сборной Испании вышли в финал чемпионата Европы и сыграют с Францией

Во время матча Сербия - Испания. Фото ФИБА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Испании вслед за француженками пробились в финал чемпионата Европы, который сегодня финиширует в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальной встрече с хозяйками турнира сербками действующие чемпионки Старого Света сразу захватили инициативу и, несмотря на серьезное сопротивление, победили со счетом 71:66 (21:11, 16:19, 21:20,13:16).

В первом полуфинальном матче вице-чемпионки континента француженки также в напряженной борьбе переиграли британских баскетболисток - 63:56 (12:16, 22:18, 18:12, 11:10).

Баскетболистки Франции одолели сборную Великобритании и вышли в финал чемпионата Европы В первом полуфинальном матче вице-чемпионки континента встретили упорное сопротивление со стороны британских баскетболисток и только после большого перерыва сумели окончательно склонить чашу весов в свою сторону.

Таким образом, сегодняшний решающий поединок за чемпионский титул в сербской столице станет повторением финала прошлого континентального первенства. Два года назад в чешской Праге испанки очень уверенно переиграли француженок - 71:55. Бронзу женского Евробаскета-2017 завоевали бельгийки, разгромившие гречанок со счетом 78:45.

Сегодня за бронзовые медали нынешнего первенства поспорят сборные Великобритании и Сербии.-0-

Фото ФИБА