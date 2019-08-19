Баскетболистки юношеской сборной Беларуси одержали три победы на первенстве Европы в дивизионе В

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки одержали три виктории на старте соревнований в дивизионе В юношеского чемпионата Европы (U-16) в болгарской Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 3-го тура предварительной группы В белоруски одолели команду Австрии с минимальным перевесом - 63:62 (14:17, 12:9, 21:20, 16:16). До этого подопечные Ольги Подобед взяли верх над сверстницами из Албании - 104:24 и Великобритании - 61:58. Сегодня белоруски сыграют с командой Португалии, а завтра завершат групповой этап встречей с Ирландией.

Положение команд после трех игровых дней: Беларусь - 6 очков, Португалия - 6, Ирландия - 5, Великобритания - 4, Австрия - 3, Албания - 3. После завершения первого этапа борьбу за три путевки в элиту европейского первенства продолжат по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 22 августа, полуфиналы - 23 августа, медальные поединки состоятся 24 августа.

На аналогичном мужском турнире в черногорской Подгорице белорусские баскетболисты заняли 17-е итоговое место, победив в заключительном поединке команду Кипра со счетом 56:42. Путевки в элитный дивизион юношеского чемпионата Старого Света завоевали баскетболисты Польши, Нидерландов и Дании.-0-