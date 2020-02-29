Баскетболистки "Пьештяни" стали последними участницами "Финала четырех" EWBL

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словацкий клуб "Пьештяни" стал последним участником решающего этапа розыгрыша Женской европейской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальных поединках словацкие баскетболистки дважды переиграли российский "Ростов-Дон" - 77:70 (в гостях) и 78:56 (дома).

Ранее в "Финал четырех" вышли чешский "Брно", российское "Динамо" из Новосибирска и баскетболистки "Цмокi-Мiнск". В нынешнем розыгрыше чемпионки Беларуси успешно выступили на групповой стадии, одержав 6 викторий в семи проведенных матчах. В четвертьфинале подопечные Андрея Вавлева были сильнее российской "Ники" из Сыктывкара - 75:69 (в гостях) и 70:59 (дома). В прошлом сезоне баскетболистки "Цмокi-Мiнск" проиграли в решающем поединке за золото рижскому ТТТ со счетом 63:73. Команда из латвийской столицы является двукратным чемпионом EWBL (2016, 2019), также два титула у словацкого "Кошице" (2017, 2018).

Матчи "Финала четырех" пятого сезона этого турнира пройдут 21 и 22 марта на площадке одного из его участниц.-0-