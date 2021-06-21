Баскетболистки России пробились в четвертьфинал чемпионата Европы

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки России стали четвертьфиналистками женского чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В квалификационном поединке за выход в 1/4 финала россиянки без особых проблем переиграли команду Словении с разницей в 18 очков - 93:75. В четвертьфинале российская сборная встретятся с Бельгией.

Действующие чемпионки Старого Света баскетболистки Испании взяли верх над Черногорией - 78:51 и сыграют в четвертьфинале с командой Сербии.

Сборная Беларуси, которая на первом этапе заняла первое место в группе А, поспорит за выход в полуфинал с командой Швеции, которая обыграла итальянок - 64:46. На групповом этапе белоруски разгромили шведок со счетом 78:54.

Команда Франции в четвертьфинале встретится с баскетболистками Боснии и Герцеговины, победивших хорваток - 80:69.

Четвертьфинальные поединки 38-го женского континентального первенства пройдут 23 июня, полуфиналы - 26 июня, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 27 июня.

На прошлом чемпионате Европы два года назад золото завоевали баскетболистки Испании, разгромившие в финале француженок, - 86:66, бронзовым призером стала сборная Сербии, победившая в игре за третье место команду Великобритании, - 81:55. Сборная Беларуси выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой этап. Лучшим достижением белорусских баскетболисток стало 3-е место, которое они заняли в 2007 году на дебютном для себя первенстве, проходившем в Италии.-0-