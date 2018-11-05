Баскетболистки сборной Беларуси начали подготовку к матчам квалификации ЧЕ-2019

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки национальной сборной Беларуси сегодня начали подготовку к ноябрьским матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

Под руководством главного тренера Натальи Трофимовой и ее ассистента Алексея Пынтикова в Раубичах тренируются 12 баскетболисток, выступающих в национальном чемпионате: Алена Голубева, Анна Брич, Наталья Горбачева (все - "Горизонт", Минская область), Екатерина Ялчик, Дарья Семилетникова (обе - "Горизонт-2-РЦОП", Минская область), Арина Мосько, Дарья Магаляс, Юлия Василевич ("Олимпия", Гродно), Ирина Кравченко, Вероника Самойлюк ("Виктория", Гродно), Яна Лебедич ("ЦОР-Виктория", Брест), Ирина Венская ("Цмокi-Мiнск").

Наталья Трофимова отметила, что сейчас в расположение сборной вызваны преимущественно молодые баскетболистки, которые через несколько лет имеют реальные шансы пополнить ряды национальной команды. Через неделю к ним присоединятся игроки основного состава, в том числе выступающие в зарубежных клубах.

Два заключительных поединка в квалификационной группе В белоруски проведут на выезде: 17 ноября в Таллине против команды Эстонии и 21 ноября в Кайсери против сборной Турции. До этого белорусские баскетболистки победили команды Польши - 70:62 (в гостях) и 71:50 (дома), Эстонии - 80:63 (дома), а также проиграли Турции - 54:64 (дома). Турнирное положение после 4-х туров: Турция - 8 очков, Беларусь - 7, Польша - 5, Эстония - 4.

В финальную стадию выйдут победители 8 групп, а также 6 лучших команд из занявших вторые места. Решающий этап женского Евробаскета-2019 примут Латвия и Сербия, команды которых освобождены от отборочных игр.-0-