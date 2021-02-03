Баскетболистки сборной Беларуси сыграют с польками в квалификации ЧЕ

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Риге сегодня начнется заключительный этап отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Баскетболистки сборной Беларуси в своем втором поединке квалификационной группы F сыграют против команды Польши. Завтра также в латвийской столице подопечные Натальи Трофимовой будут играть с баскетболистками Великобритании, а 6 февраля завершат турнир второй встречей с польской дружиной. На старте отборочного цикла белоруски разгромили в Манчестере британок со счетом 90:59. Турнирное положение в группе F сейчас таково: Великобритания - 5 очков (3 матча), Беларусь - 2 (1), Польша - 2 (2). В финальную стадию континентального первенства выйдут победители девяти групп и пять лучших команд из занявших вторые места.

Планируется, что финальный этап 38-го женского чемпионата Европы пройдет 17-27 июня 2021 года на аренах Испании и Франции, команды которых освобождены от квалификации. На ЧЕ-2019 чемпионками стали испанки, победившие в финале француженок (86:66), бронзу завоевали сербские баскетболистки, обыгравшие в матче за третье место британок (81:55). Сборная Беларуси выступила неудачно, заняв 13-е итоговое место среди 16 участников турнира, проходившего в Сербии и Латвии.-0-