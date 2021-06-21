Баскетболистки Швеции победили итальянок и сыграют с белорусками в 1/4 финала ЧЕ

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Европы по баскетболу сегодня проходят квалификационные матчи за выход в четвертьфинал, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке баскетболистки сборной Швеции победили команду Италии со счетом 64:46 и в четвертьфинале 23 июня им предстоит встретится со сборной Беларуси. На групповом этапе континентального первенства белорусские баскетболистки разгромили шведок с разницей в 24 очка - 78:54. Кроме того, в предварительной группе А белоруски победили действующих чемпионок Европы испанок - 53:51 и уступили Словакии - 54:58.

Сборная Боснии и Герцеговины одолела хорватскую команду - 80:69 и сыграет в четвертьфинале с французской дружиной.

Победитель встречи Россия - Словения в борьбе за выход в полуфинал будет соперничать со сборной Бельгии. Оппонент команды Сербии определится после матча между баскетболистками Испании и Черногории.

Четвертьфинальные поединки 38-го женского континентального первенства пройдут 23 июня, полуфиналы - 26 июня, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 27 июня.

На прошлом чемпионате Европы два года назад золото завоевали баскетболистки Испании, разгромившие в финале француженок, - 86:66, бронзовым призером стала сборная Сербии, победившая в игре за третье место команду Великобритании, - 81:55. Сборная Беларуси выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой этап. Лучшим достижением белорусских баскетболисток стало 3-е место, которое они заняли в 2007 году на дебютном для себя первенстве, проходившем в Италии.-0-