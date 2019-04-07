Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" и "Горизонта" победили в медальных матчах чемпионата Беларуси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" и "Горизонта" одержали вторые победы в медальных сериях чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионки страны "Цмокi" во втором домашнем поединке серии за чемпионский титул вновь были гораздо сильнее гостей из гродненской "Олимпии" - 93:53 (24:13, 27:19, 27:9, 15:12). В первой домашней встрече минчанки победили со счетом 98:66 (30:12, 26:17, 29:10, 13:27). Соперницы 13 апреля сыграют в Гродно. Золотая серия продлится до трех побед одной из команд.

В серии за бронзовые награды также со счетом 2:0 ведут столичные баскетболистки: "Горизонт" на своей площадке дважды переиграл гродненскую "Викторию". Накануне в первой встрече минчанки победили с результатом 107:46 (32:7, 31:16, 19:11, 25:12), а сегодня выиграли 78:51 (21:13, 19:6, 23:14, 15:18).

Гродненская "Олимпия" является восьмикратным чемпионом Беларуси, "Цмокi-Мiнск" 4 раза становились обладательницами золота. Больше всего чемпионских титулов у "Горизонта" - 11.

В решающей серии прошлого сезона баскетболистки "Цмокi-Мiнск" обыграли "Горизонт", а бронзу завоевала "Олимпия".-0-