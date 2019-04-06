Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" и "Олимпии" поспорят за золото чемпионата Беларуси

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" и гродненской "Олимпии" сегодня начнут финальную серию чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый поединок за золото состоится сегодня в 17.00 на площадке минчанок. В воскресенье, 7 апреля, в 14.00 соперницы вновь встретятся в Минске, а 13 апреля сыграют в Гродно. Серия продлится до трех побед одной из команд.
Борьбу за бронзовые награды также поведут баскетболистки Минска и Гродно - "Горизонт" и "Виктория". Здесь в первых двух встречах хозяйками будут минчанки, через неделю команды будут соперничать на площадке гродненской дружины.
В полуфинальных сериях действующие чемпионки страны "Цмокi" были сильнее "Виктории" - 3-0, а "Олимпия" победила "Горизонт" - 3-1.
Гродненская "Олимпия" является восьмикратным чемпионом Беларуси, "Цмокi-Мiнск" 4 раза становились обладательницами золота. Больше всего чемпионских титулов у "Горизонта" - 11.
В решающей серии прошлого сезона баскетболистки "Цмокi-Мiнск" обыграли "Горизонт", а бронзу завоевала "Олимпия".-0-
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