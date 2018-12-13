Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" обыграли "Инвенту" в Еврокубке

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокі-Мінск" победой завершили выступление в групповом этапе розыгрыша Еврокубка, но не вышли в плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем матче 6-го тура чемпионки Беларуси переиграли российскую "Инвенту" из Курска со счетом 72:55 (21:22, 18:19, 25:7, 8:7). В первом круге "Цмокi" уступили россиянкам на их площадке с результатом 46:63.

Кроме того, минчанки обменялись победами с турецким "Бешикташем" из Стамбула - 68:63 (в гостях) и 66:74 (дома), а также дважды проиграли баскетболисткам польской "Вислы" - 55:76 и 69:77.

Итоговое положение команд в квартете С: "Висла" - 11 очков, "Бешикташ" - 9, "Цмокі-Мінск" - 8, "Инвента" - 8.

В плей-офф Еврокубка выйдут по две лучшие команды из 10 групп, а также два лучших клуба из занявших третьи места.-0-