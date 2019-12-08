Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" обыграли "Олимпию" в Европейской лиге

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" одержали пятую победу в пяти стартовых матчах Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродно в матче второго тура предварительной группы В чемпионки Беларуси обыграли гродненскую "Олимпию" с результатом 70:62 (18:13, 10:17, 21:19, 21:13). Минчанки пока идут без потерь, а "Олимпия" проиграла все пять своих поединков.

Накануне "Цмокi" были сильнее литовского "Кибиркштиса" из Вильнюса - 69:58, а "Олимпия" уступила в овертайме казахстанской "Астане" из Нур-Султана - 76:82. Сегодня "Кибиркштис" победил "Астану" со счетом 59:51. Положение в лидирующей группе после пяти игр: "Цмокi-Мiнск" - 10 очков, "Новосибирск" - 9, "Ростов" - 9.

Выступающий в группе А столичный "Горизонт" после пяти проведенных встреч имеет 7 очков и находится на пятом месте. Впереди чешский "Брно" - 10 очков, у голландского "Амстердама" и словацкого "Пьештяни" по 9 баллов, на очко меньше у российской "Ники" из Сыктывкара.-0-