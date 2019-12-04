Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" обыграли "Ружомберок" в матче Еврокубка, сохранив шансы на выход в плей-офф

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победно завершили групповой этап розыгрыша Еврокубка, обыграв словацкий "Ружомберок", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшней выездной встрече подопечные Андрея Вавлева встретили упорное сопротивление, но все же сумели добиться победы со счетом 62:56 (21:11, 10:21, 9:10, 22:14). Самой результативной в составе минчанок стала Виктория Гаспер, набравшая 22 очка.

Благодаря этому выигрышу, чемпионки Беларуси сохраняют шансы на выход в плей-офф.

В первом круге соревнований подопечные Андрея Вавлева обыграли "Ружомберок" на своей площадке со счетом 64:53. Кроме того, минчанки обменялись выездными победами с российским "Енисеем" из Красноярска с одинаковым счетом 70:68, а также дважды проиграли турецкому "Хатаю" - 71:79 (в гостях) и 66:67 (дома).

Лидеры квартета D "Хатай" и "Енисей", уже обеспечившие себе выход в плей-офф, завершат групповой этап 5 декабря встречей в Турции.

Турнирное положение: "Енисей" - 9 очков (5 матчей), "Хатай" - 9 (5), "Цмокi-Мiнск" - 9 (6), "Ружомберок" - 6 (6).

В плей-офф Еврокубка выйдут по две лучшие команды из 10 предварительных групп, а также по дополнительным показателем четыре лучших клуба из занявших третьи места.-0-