Баскетболистки "Цмокі-Мінск" одержали вторую кряду победу в EWBL

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Цмокі-Мінск" одержала вторую кряду победу в матче Европейской женской баскетбольной лиги (EWBL), обыграв казахстанскую "Астану" со счетом 70:57, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Андрея Вавлева как и в предыдущем победном матче против чешской "Остравы" диктовали условия на протяжении всей встречи. На сей раз самой результативной в белорусской команде стала Одера Чидом (18 очков). 15 баллов принесла "Цмокам" Рейчел Териот. У Виктории Гаспер на счету 14 очков.

Что касается "Астаны", то в ее рядах тон задавали Надежда Кондракова (14 очков) и Анна Винокурова (11 пунктов).-0-