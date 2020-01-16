Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победили "Ростов" в матче Европейской лиги

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Miнск" одержали шестую победу подряд на групповом этапе Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Новосибирске в поединке 6-го тура предварительной группы В чемпионки Беларуси одолели в овертайме баскетболисток "Ростова" со счетом 97:87 (15:27, 29:21, 17:16, 20:17, 16:16).

Провалив первую четверть, подопечные Андрея Вавлева сумели догнать соперниц и выиграть в дополнительной пятиминутке.

Заключительный матч первого этапа минчанки проведут завтра против хозяек этого этапа баскетболисток новосибирского "Динамо", которые сегодня разгромили казахстанскую "Астану" со счетом 86:48.

Выступающая в этой группе гродненская "Олимпия" потерпела пять поражений в пяти матчах и потеряла шансы на выход в плей-офф этого турнира. Свои заключительные встречи гродненские баскетболистки проведут в Вильнюсе: 18 января против словацкого "Кошице", 19 января против чешской "Остравы".

Минский "Горизонт" также не пробился в нокаут-раунд, выиграв всего дважды в семи поединках группы А.-0-